L’Atalanta ospita la diciassettesima tappa della Philadelphia Junior Cup – Keep Racism Out

Lunedì 13 aprile, l'Atalanta ha organizzato una partita che si è svolta al di fuori del normale contesto sportivo. La gara si inserisce nella diciassettesima tappa della “Philadelphia Junior Cup – Keep Racism Out”, un evento che mira a promuovere l’inclusione e combattere il razzismo attraverso il calcio. La manifestazione si è tenuta a Zingonia e ha coinvolto giovani atleti in rappresentanza di diverse realtà.

Zingonia. Lunedì 13 aprile, l’Atalanta ha ospitato una partita speciale, che si disputa fuori dal campo di gioco. Il Club nerazzurro ha accolto la diciassettesima tappa della Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out, il torneo nazionale giovanile di calcio a 7 dedicato agli oratori delle 17 città della Serie A Enilive 20252026, al Centro Sportivo Bortolotti, per un pomeriggio di allenamento dedicato alla riflessione sui valori dello sport. Ospiti del Club sono stati gli atleti dell’Oratorio Curno, tra i partecipanti del progetto educativo e sportivo promosso da Philadelphia, iconico marchio del Gruppo Mondel?z International e Title Sponsor della competizione, Lega Calcio Serie A e il Centro Sportivo Italiano.🔗 Leggi su Bergamonews.it Un calcio al razzismo: il Pisa Sporting Club ospita la settima tappa della Philadelphia Junior Cup | Keep Racism OutIdrissa Touré ha incontrato gli atleti della Parrocchia San Pietro Apostolo che partecipano al torneo nazionale giovanile di calcio a 7 dedicato agli... Il Parma Calcio ospita la terza tappa della Philadelphia Junior CupMercoledì 11 febbraio, il Parma Calcio 1913 ha ospitato una partita speciale, che si disputa fuori dal campo di gioco.