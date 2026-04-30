Juve torna la Philadelphia Junior Cup | presenti Kalulu e Calligaris all’Allianz Training Center – FOTO

La Philadelphia Junior Cup è tornata a riunire giovani calciatori presso l’Allianz Training Center, con la partecipazione di alcuni atleti già affermati nel calcio professionistico. Tra i presenti ci sono Pierre Kalulu e Viola Calligaris, che hanno assistito all’evento in qualità di ospiti. L’appuntamento ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, con fotografie e aggiornamenti diffusi attraverso i social media.

di Angelo Ciarletta Juve, torna la Philadelphia Junior Cup: presenti anche Pierre Kalulu e Viola Calligaris all’Allianz Training Center. La foto dell’incontro. La Juve ha ospitato ieri, mercoledì 29 aprile, una tappa fondamentale della Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out. Cornice dell’evento è stato l’Allianz Training Center di Vinovo, dove il club ha riaffermato il proprio impegno nel sociale. Protagonisti della giornata sono stati Pierre Kalulu e Viola Calligaris. ULTIMISSIME JUVE LIVE I due calciatori hanno incontrato 30 giovani della Parrocchia San Benedetto, insieme alle delegazioni del settore giovanile bianconero. Il confronto si è focalizzato sui valori della collaborazione e del gioco di squadra, elementi imprescindibili sia sul terreno di gioco che nella vita quotidiana.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve, torna la Philadelphia Junior Cup: presenti Kalulu e Calligaris all’Allianz Training Center – FOTO Notizie correlate Leggi anche: L’Atalanta ospita la diciassettesima tappa della “Philadelphia Junior Cup – Keep Racism Out” Il Parma Calcio ospita la terza tappa della Philadelphia Junior CupMercoledì 11 febbraio, il Parma Calcio 1913 ha ospitato una partita speciale, che si disputa fuori dal campo di gioco. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: A Casa Milan la diciottesima tappa della Philadelphia Junior Cup; Lewandowski, l'agente Pini Zahavi in missione in Italia. Philadelphia Junior Cup, incontro con Kalulu e Calligaris all'Allianz Training CenterLa Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out è tornata ieri, mercoledì 29 aprile, all’Allianz Training Center di Vinovo. Protagonisti della giornata ... tuttojuve.com Philadelphia Junior Cup, la protagonista del Festival della Serie ASi è chiuso ufficialmente a Parma il sipario sulla Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out, il torneo nazionale giovanile di calcio a sette che coinvolge ragazzi e ragazze under 14 degli oratori ... vita.it Casa Milan ha ospitato la diciottesima tappa della Philadelphia Junior Cup: il racconto del pomeriggio - facebook.com facebook Casa Milan ha ospitato la diciottesima tappa della Philadelphia Junior Cup: il racconto del pomeriggio x.com