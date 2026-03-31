Terminate a Sabaudia e Anguillara le riprese del film L’eterna luce del giorno con Claudio Amendola

Le riprese del film “L’eterna luce del giorno” sono state completate a Sabaudia e Anguillara. La produzione ha girato scene in entrambe le località, coinvolgendo attori e troupe cinematografica per diverse settimane. Il film, un dramma, è stato registrato in vari luoghi della zona, con la presenza di Claudio Amendola tra i protagonisti. La conclusione delle riprese apre ora alla fase di montaggio e distribuzione.

Terminate a Sabaudia e Anguillara le riprese del film L’eterna luce del giorno, dramma post-apocalittico liberamente ispirato a una storia vera, diretto da Lorenzo Giovenga con Claudio Amendola Una Produzione di PFA FILMS con DAITONA Si sono appena concluse a Sabaudia (Latina) e Anguillara (Roma) le riprese del film L’eterna luce del giorno, film drammaticopost-apocalittico diretto da Lorenzo Giovenga ( Daitona ) con Claudio Amendola, Anna Mangiocavallo, Dagmara Brodziak, Edmond Budina e Viktorie Ignoto. Ispirato a una storia vera, sceneggiato dal regista insieme a Giuliano Giacomelli, con Heidrun Schleef come script... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Terminate a Sabaudia e Anguillara le riprese del film “L’eterna luce del giorno” con Claudio Amendola Articoli correlati Leggi anche: Ferrara torna capitale del cinema: al via le riprese del film con Abatantuono e Max Angioni Leggi anche: Cinema, “Scherzetto”: partite le riprese del nuovo film di Mario Martone con Toni Servillo