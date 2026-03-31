Terminate a Sabaudia e Anguillara le riprese del film L’eterna luce del giorno con Claudio Amendola

Da romadailynews.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le riprese del film “L’eterna luce del giorno” sono state completate a Sabaudia e Anguillara. La produzione ha girato scene in entrambe le località, coinvolgendo attori e troupe cinematografica per diverse settimane. Il film, un dramma, è stato registrato in vari luoghi della zona, con la presenza di Claudio Amendola tra i protagonisti. La conclusione delle riprese apre ora alla fase di montaggio e distribuzione.

Terminate a Sabaudia e Anguillara le riprese del film  L’eterna luce del giorno, dramma post-apocalittico liberamente ispirato  a una storia vera, diretto da Lorenzo Giovenga con Claudio Amendola Una Produzione di PFA FILMS con DAITONA   Si sono appena concluse a  Sabaudia (Latina)  e  Anguillara (Roma)   le riprese del film  L’eterna luce del giorno, film drammaticopost-apocalittico diretto da  Lorenzo Giovenga  ( Daitona ) con  Claudio Amendola,  Anna Mangiocavallo,  Dagmara Brodziak,  Edmond Budina  e  Viktorie Ignoto. Ispirato a una storia vera, sceneggiato dal regista insieme a  Giuliano Giacomelli, con  Heidrun Schleef  come  script... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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