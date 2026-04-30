Un ordine del giorno alla Camera per ripristinare le risorse a favore dei porti marchigiani | Inaccettabile taglio da 100 milioni

In una comunicazione ufficiale, viene segnalato che la Camera ha messo all'ordine del giorno una proposta per ripristinare le risorse destinate ai porti marchigiani. La proposta riguarda un finanziamento di 100 milioni di euro che sarebbe stato tagliato, coinvolgendo i porti di Ancona, San Benedetto del Tronto e Pesaro. Questa situazione ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali e gli operatori del settore.

ANCONA - «Le recenti notizie circa il definanziamento di 100 milioni di euro stanziati per i porti di Ancona, San Benedetto del Tronto e Pesaro impongono un intervento immediato». Ad affermarlo l’On. Augusto Curti. «E' illogico che un Ministero programmi lo sviluppo delle infrastrutture portuali.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Taglio di 100 milioni: il blocco del MEF mette in crisi i porti adriatici? Cosa sapere Il Mef sospende 101,2 milioni di euro all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Aveta (M5S): “Villaggio dei Ragazzi, approvato nostro ordine del giorno: ora lavoriamo per aumentare le risorse”Tempo di lettura: 2 minuti“Con l’approvazione unanime, in Consiglio regionale, dell’ordine del giorno sul Villaggio dei Ragazzi tracciamo una... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dl Sicurezza, ok definitivo della Camera. Cdm approva decreto correttivo sui rimpatri; Decreto sicurezza, sì della Camera alla fiducia. Schlein e Conte all'attacco; Seduta 648ª prima parte (XIX legislatura) (22.04.2026); Dl sicurezza: tensione con il Colle sugli incentivi agli avvocati. Manovra: Lomuti, approvato un ordine del giorno sul 'caro bollette'La Camera dei Deputati ha approvato un mio ordine del giorno alla Finanziaria 2026 che impegna il Governo ad avviare iniziative normative per una riforma degli oneri generali di sistema nel settore ... ansa.it Ordine del giorno Mandelli alla Camera impegna il Governo per detrazione fiscale delle spese per la videosorveglianza nelle farmacieIl testo approvato oggi alla Camera impegna l'Esecutivo a valutare l'opportunità di incrementare la detrazione fiscale delle somme spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza delle ... quotidianosanita.it Farà tappa anche alla Camera dei Deputati, dopo il primo allestimento previsto nei prossimi giorni nel foyer del teatro Petruzzelli di Bari, il progetto dell’Associazione Culturale «L’Isola che non c’è» - facebook.com facebook La Camera dei Deputati ha approvato l’Ordine del Giorno presentato dall’On. Luciano Ciocchetti nell’ambito del disegno di legge sulla valorizzazione della risorsa mare. Un impegno concreto per aggiornare il quadro normativo degli sport acquatici, sostenere x.com