Petroliera diretta in Giappone attraversa lo Stretto di Hormuz | riprendono lentamente i traffici energetici nel Golfo

Una petroliera con bandiera panamense, gestita da un gruppo giapponese, ha attraversato lo Stretto di Hormuz, attraversando una delle rotte più strategiche del Golfo. Questo evento si verifica in un momento in cui i traffici energetici nella regione stanno riprendendo lentamente, nonostante le tensioni derivanti dal conflitto tra Stati Uniti e Iran che hanno causato un blocco parziale delle rotte marittime.

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Una petroliera battente bandiera panamense e gestita dal gruppo giapponese Eneos ha attraversato lo Stretto di Hormuz, segnando un nuovo passaggio strategico nelle rotte energetiche internazionali nonostante il blocco parziale causato dal conflitto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta della seconda nave collegata al Giappone e diretta nel Paese asiatico ad attraversare l’area nelle ultime ore, in un contesto ancora caratterizzato da forti tensioni geopolitiche nel Golfo Persico. Secondo i dati di monitoraggio navale, la petroliera trasporta circa 1,9 milioni di barili di greggio provenienti da Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. L’arrivo in Giappone è previsto per il prossimo 3 giugno.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Petroliera diretta in Giappone attraversa lo Stretto di Hormuz: riprendono lentamente i traffici energetici nel Golfo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Iran, Guerra nel golfo, la diretta: petroliera cinese attraversa lo stretto di Hormuz Una petroliera cinese sfida Trump e attraversa lo Stretto di Hormuz – La direttaNel 45esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz nonostante il blocco... Argomenti più discussi: A Trump non è piaciuto come l’Iran ha risposto alla proposta di accordo degli Stati Uniti; Iran, Usa pronti a guidare navi nello Stretto di Hormuz. Imbarcazione americana colpita con due missili – La diretta. Giappone riacquista petrolio russo dopo la chiusura dei traffici nello Stretto di HormuzUna petroliera partita da Sakhalin-2 è diretta verso Ehime; greggio non soggetto a sanzioni acquistato da Taiyo Oil per diversificare gli approvvigionamenti ... laregione.ch Visto dall’altoLo Stretto di Hormuz è il collo di bottiglia che non si può aggirareL’architettura energetica del Golfo, nata quando il passaggio non era percepito come un rischio, rende oggi l’economia globale dipendente da un unico punto di transito. Se il canale si chiude, si ferm ... linkiesta.it