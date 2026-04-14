Una nave cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz, suscitando reazioni nel contesto del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo il blocco navale imposto durante l'amministrazione precedente, Pechino ha deciso di attraversare l'area, sfidando le tensioni crescenti nella regione del Golfo. La mossa si inserisce in un quadro di confronti tra le due potenze, con il passaggio della petroliera che ha attirato l'attenzione internazionale.

Prosegue il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran. Dopo il blocco navale voluto da Trump su Hormuz, Pechino sfida Washington con il passaggio di una petroliera. Intanto il Pakistan non molla la presa sui negoziati che a quanto pare vanno avanti. Qui di seguito la cronaca della giornata Axios: Rubio presente oggi ai colloqui tra Israele e Libano Marco Rubio, segretario di Stato statunitense, parteciperà oggi ai colloqui tra Israele e Libano, ospitando un incontro tra gli ambasciatori dei due Paesi a Washington con l'obiettivo di dar vita a negoziati diretti tra i due Paesi. Lo rende noto Axios. Secondo alcune fonti a conoscenza della questione al centro dell'incontro ci sarà un'ipotesi di cessate il fuoco, disarmo di del gruppo libanese Hezbollah e su un accordo di pace tra Tel Aviv e Beirut.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, Guerra nel golfo, la diretta: petroliera cinese attraversa lo stretto di Hormuz

Una petroliera cinese sfida Trump e attraversa lo Stretto di Hormuz – La direttaNel 45esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz nonostante il blocco...

Iran, petroliera cinese sfida il blocco e attraversa lo Stretto di Hormuz. Gli Usa hanno respinto l'offerta di Teheran sull'uranioUna petroliera battente bandiera del Malawi ma di proprietà cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz.

Indian-Captained Tanker Goes Dark Through Hormuz War Zone to Deliver Saudi Crude to Mumbai

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Petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz. Usa-Iran, possibile un nuovo incontro - facebook.com facebook