Una petroliera cinese sfida Trump e attraversa lo Stretto di Hormuz – La diretta

Una petroliera cinese ha attraversato lo Stretto di Hormuz nel 45esimo giorno di una guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, sfidando il blocco imposto dagli americani. La nave ha attraversato la rotta strategica senza fermarsi, in un momento di tensione crescente nella regione. La mossa ha attirato l’attenzione internazionale, mentre le autorità coinvolte non hanno rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.

Nel 45esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz nonostante il blocco degli Stati Uniti. Intanto Donald Trump ha rifiutato la proposta di sospendere il programma nucleare iraniano per cinque anni, e il vicepresidente JD Vance ha detto che la palla delle trattative adesso è nel campo dell’Iran. Le Borse in Asia hanno aperto in territorio positivo, i future a New York sono poco mossi. I future a Wall Street viaggiano poco mossi dopo una sessione positiva, con gli investitori che hanno ignorato le crescenti tensioni in Medio Oriente per concentrarsi sui prossimi utili bancari.🔗 Leggi su Open.online

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Petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz dopo il blocco Usa. La 'Rich Starry' è entrata nel Golfo dell'Oman - facebook.com facebook

Usa-Iran, braccio di ferro nello Stretto di Hormuz. Trump: "Teheran vuole un accordo" x.com