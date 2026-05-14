Petrolchimico Cisl e Uil | Nessun effetto domino per Ravenna solo prassi consolidate

Le segreterie di Femca Cisl Romagna e Uiltec Uil di Ravenna hanno commentato la situazione attuale nello stabilimento Versalis di Ferrara, affermando che non si verificherà un effetto domino sullo stabilimento petrolchimico di Ravenna. Hanno inoltre precisato che le pratiche adottate sono consolidate e che non ci sono rischi di ripercussioni immediate sulla struttura ravennate. La discussione si concentra sulle modalità di gestione e sulla stabilità delle attività nello stabilimento locale.

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