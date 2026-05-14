Petrolchimico Cisl e Uil | Nessun effetto domino per Ravenna solo prassi consolidate
Le segreterie di Femca Cisl Romagna e Uiltec Uil di Ravenna hanno commentato la situazione attuale nello stabilimento Versalis di Ferrara, affermando che non si verificherà un effetto domino sullo stabilimento petrolchimico di Ravenna. Hanno inoltre precisato che le pratiche adottate sono consolidate e che non ci sono rischi di ripercussioni immediate sulla struttura ravennate. La discussione si concentra sulle modalità di gestione e sulla stabilità delle attività nello stabilimento locale.
Le segreterie di Femca Cisl Romagna e Uiltec Uil di Ravenna intervengono su quanto sta accadendo nello stabilimento Versalis di Ferrara e al rischio di un effetto domino presso lo stabilimento petrolchimico di Ravenna. Una questione relativa all’annuncio da parte di Versalis di avviare una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sullo stesso argomento
Nasce K2B, Cisl e Uil: "Solo la Cgil è stata invitata"La nota: "Il segretario confederale Cisl Mauro Cerofolini e il coordinatore provinciale Uil Cesare Farinelli, insieme alle categorie interessate,...
Leggi anche: I sindacati si spaccano. Cgil: "Trenta esuberi a Versalis". Cisl e Uil: "Falso, solo polemica"
Temi più discussi: I sindacati si spaccano. Cgil: Trenta esuberi a Versalis. Cisl e Uil: Falso, solo polemica; Caso Versalis, la replica di Cisl e Uil: Procedura nota da settimane; Tagli occupazionali al petrolchimico di Ferrara; Porto Marghera: confronto aperto su investimenti e futuro industriale.
La manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio si è celebrata quest'anno non a Roma bensì in Piazza Mercato a Marghera. La scelta non è casuale. Questi luoghi che hanno conosciuto il petrolchimico, le lotte sindacali, le malattie professio - Facebook facebook
I sindacati si spaccano. Cgil: Trenta esuberi a Versalis. Cisl e Uil: Falso, solo polemicaL’allarme della Filctem: Manca una strategia industriale. Ora un tavolo in Regione. Femca e Uiltec: Percorso avviato senza obiezioni, così non si difendono i lavoratori. msn.com
SPILLONE SINDACALE | La coda di paglia mostrata da Cgil, Cisl e Uil a MargheraCgil, Cisl e Uil si sono ritrovati insieme a Marghera per il Primo maggio, ma per un'unità sindacale serve qualcosa in più di vecchi riti ... ilsussidiario.net