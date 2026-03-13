Nasce K2B Cisl e Uil | Solo la Cgil è stata invitata

Oggi è stata presentata K2B, la cooperativa sociale risultante dalla fusione tra Koinè e Betadue. La Cisl e la Uil hanno partecipato alla presentazione, mentre la Cgil non è stata invitata. L'evento si è svolto in una sede dedicata alla comunicazione tra i rappresentanti delle organizzazioni coinvolte. La cooperativa si propone di operare nel settore sociale e dei servizi.

La nota: "Il segretario confederale Cisl Mauro Cerofolini e il coordinatore provinciale Uil Cesare Farinelli, insieme alle categorie interessate, prendono atto della scelta effettuata dagli organizzatori” Si è tenuta oggi la presentazione di K2B, la nuova cooperativa sociale nata dalla fusione tra Koinè e Betadue. L'appuntamento si è tenuto al Caurum Hall. Presenti Regione, istituzioni locali, vertici della Asl Toscana Sud Est, Camera di Commercio, imprese, sindacati, vertici nazionali e regionali di Legacoop. La nuova impresa ha 1.800 addetti e 60 milioni di ricavi. “K2B, le persone prima di tutto”: questo, quindi, il titolo del convegno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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