Dramma a Pescara | 18enne trovato morto accanto alla moto all’alba indagini in corso

Nella mattinata di oggi, alcuni passanti hanno trovato un giovane senza vita accanto a una moto in via Volta, all’altezza dell’incrocio con via Tortora a Pescara. La scoperta è avvenuta all’alba e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità. La vittima aveva 18 anni.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento. Nella mattinata di oggi, domenica 10 maggio, a Pescara, alcuni passanti hanno fatto una scoperta drammatica in via Volta, all’altezza dell’incrocio con via Tortora. Erano circa le 5:00 del mattino quando è stato notato un ragazzo di 18 anni a terra, privo di vita, accanto alla sua motocicletta rovesciata sull’asfalto. La notizia è stata diffuda da Fanpage. La scena ha subito fatto scattare la richiesta di aiuto ai numeri di emergenza. I soccorsi. Sul luogo sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 con ambulanza medicalizzata. I tentativi di rianimazione sono stati immediati ma purtroppo inutili: il giovane è stato dichiarato deceduto sul posto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Dramma a Pescara: 18enne trovato morto accanto alla moto all’alba, indagini in corso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dramma a Pescara: 18enne trovato morto in strada all’alba accanto alla moto, indagini in corsoLa scoperta di un passante all’alba di domenica in via Volta all’altezza dall'incrocio con via Tortora. Rider 32enne trovato morto a Torino: indagini in corso sulle causeABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento nella notte Un uomo di 32 anni, presumibilmente un rider, è stato trovato senza vita nella notte in strada...