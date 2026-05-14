L' Abruzzo conferma le 16 Bandiere blu dell' anno scorso il Chietino fra le province con maggiori vessilli

L'Abruzzo mantiene le 16 Bandiere blu assegnate lo scorso anno, con la provincia di Chieti che si distingue tra le aree con il maggior numero di riconoscimenti. La conferma delle vessilli riguarda anche il 2026, senza variazioni rispetto all’edizione precedente. La selezione premia le località balneari che rispettano determinati standard ambientali e di qualità delle acque. Nessuna nuova bandiera è stata aggiunta o tolta, e i riconoscimenti riguardano principalmente le spiagge più frequentate della regione.

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