L' Abruzzo conferma le 16 Bandiere blu dell' anno scorso il Chietino fra le province con maggiori vessilli
L'Abruzzo mantiene le 16 Bandiere blu assegnate lo scorso anno, con la provincia di Chieti che si distingue tra le aree con il maggior numero di riconoscimenti. La conferma delle vessilli riguarda anche il 2026, senza variazioni rispetto all’edizione precedente. La selezione premia le località balneari che rispettano determinati standard ambientali e di qualità delle acque. Nessuna nuova bandiera è stata aggiunta o tolta, e i riconoscimenti riguardano principalmente le spiagge più frequentate della regione.
Confermate anche per il 2026 le Bandiere blu assegnate all'Abruzzo, 16 in tutto, con la provincia di Chieti che risulta fra quelle con il maggior numero di vessilli.Complessivamente, in tutta Italia, sono 257 le località rivierasche e 87 gli approdi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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ABRUZZO – LA REGIONE MANTIENE LE 16 BANDIERE BLU L'Abruzzo nel 2026 conferma la sua eccellenza ambientale con 16 Bandiere Blu, posizionandosi tra le regioni leader in Italia. Il riconoscimento premia la qualità delle acque, i servizi e la sostenibili - Facebook facebook
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