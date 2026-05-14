Pesaro mostra sul mito di Paparà | il record di Giovanni Paolini

A Pesaro è stata inaugurata una mostra dedicata al mito di Paparà, con un focus particolare sulla carriera di Giovanni Paolini alla Vuelle. L’esposizione mette in luce il record che il giocatore ha stabilito e che rimane imbattuto. Si approfondiscono inoltre le caratteristiche fisiche di Paolini, alto 1,80 metri, e il modo in cui riusciva a dominare sotto canestro durante le partite.

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? Domande chiave Quale record imbattuto ha stabilito Giovanni Paolini con la Vuelle?. Come faceva un giocatore di soli 1,80 metri a dominare sotto canestro?. Cosa contiene l'archivio privato donato dai figli del leggendario Paparà?. Dove si può visitare gratuitamente la mostra dedicata al mito pesarese?.? In Breve Mostra gratuita presso Biblioteca Bobbato di Pesaro fino al 21 maggio.. Archivio privato donato dai figli Claudia e Marco Paolini all'Iscop.. Paolini ha collezionato 329 presenze e 2899 punti con la Vuelle.. L'evento celebra gli 80 anni della società fondata nel luglio 1946.. Martedì scorso, nella Biblioteca Archivio Vittorio Bobbato di Galleria dei Fonditori 64 a Pesaro, è stata inaugurata la mostra dedicata al mondo di Paparà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pesaro, mostra sul mito di Paparà: il record di Giovanni Paolini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’omaggio a "Paparà". In mostra foto e articoli sul fedelissimo biancorossodi Franco Bertini Come si celebrano senza inutile enfasi e retorica gli eccellenti ottant’anni di vita della Vuelle Pesaro nata nel luglio del 1946?... Annalisa emoziona a Pesaro: il tributo acustico a un mito di Battisti? Cosa sapere Annalisa esegue un brano di Lucio Battisti durante il tour a Pesaro il 28 aprile.