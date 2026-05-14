Una mostra celebra gli ottant’anni di un noto tifoso della squadra biancorossa, con fotografie e articoli dedicati al suo ruolo di fedele sostenitore. L’evento presenta immagini e testi che raccontano il suo rapporto con la squadra nel corso degli anni, senza ricorrere a parole vuote o celebrazioni eccessive. L’esposizione si concentra sui momenti significativi e sulla passione che ha accompagnato il suo percorso da tifoso.

di Franco Bertini Come si celebrano senza inutile enfasi e retorica gli eccellenti ottant’anni di vita della Vuelle Pesaro nata nel luglio del 1946? Semplice, dedicando una bella mostra fotografica al giocatore che con quella maglia addosso ci ha giocato più campionati di tutti, anzi spendendoci l’intera sua carriera dall’inizio alla fine, compresa anche l’appendice di un’annata da allenatore. Alla presenza di personaggi, studiosi e autorità, compresi i rappresentanti della società, è stata inaugurata martedì scorso nella Biblioteca Archivio Vittorio Bobbato di Galleria dei Fonditori 64, 1º piano Ipercoop Pesaro, la mostra intitolata "Il mondo di Paparà", organizzata dall’Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino (Iscop), in collaborazione con la Vuelle e col patrocinio di Fip Marche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’omaggio a "Paparà". In mostra foto e articoli sul fedelissimo biancorosso

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