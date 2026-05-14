Perugia violenta la fidanzata e le uccide il gatto | 18enne a processo immediato

Un ragazzo di 18 anni è stato messo sotto processo immediato dopo che la sua fidanzata di 15 anni ha riferito di aver subito violenze da parte sua. La giovane ha anche raccontato di aver assistito all’uccisione del suo gatto da parte del ragazzo. I genitori della ragazza si sono rivolti ai carabinieri per denunciare quanto accaduto. La vicenda è stata presa in carico dalle autorità, che hanno avviato le procedure giudiziarie.

Un ragazzo di 18 anni andrà a processo con l’accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali dopo essere stato denunciato dalla fidanzatina di 15 anni. Il caso arriva dalla provincia di Perugia: secondo il racconto della ragazzina, il 18enne avrebbe abusato di lei, per poi uccidere brutalmente il suo gatto. La 15enne avrebbe raccontato tutto ai genitori che sono andati a denunciare la vicenda ai carabinieri. Il giovane, come riporta il quotidiano La Nazione, al momento si troverebbe agli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. In un primo momento il ragazzo era indagato per i reati di atti... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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