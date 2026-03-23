Si è conclusa venerdì scorso, nell’Aula Magna dell’Ateneo di Perugia, la Settimana del Cervello Umbria 2026, giunta alla sua decima edizione, con l’incontro dal titolo “Corpo, mente e legami nelle traiettorie del benessere”. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, studiosi e cittadini attorno a una riflessione ampia sul rapporto tra neuroscienze, qualità della vita e trasformazioni sociali. Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del Rettore Massimiliano Marianelli e del Vice Sindaco di Perugia Marco Pierini. Nel corso dell’incontro, esperti e docenti hanno affrontato temi cruciali come il rapporto mente-corpo, il trauma, la solitudine nell’era digitale e il ruolo della nutrizione nel benessere complessivo della persona. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. “Prendiamoci cura”: il Rettore Massimiliano Marianelli indica la strada del benessere integrale

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