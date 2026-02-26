Carta di Assisi il Rettore Massimiliano Marianelli | L’Università deve essere al servizio dell’Umano delle relazioni e della pace

Da laprimapagina.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Tavola Rotonda “Università, Ponti di Pace” e della firma della Carta di Assisi, il Rettore Massimiliano Marianelli ha dichiarato: “L’Università deve essere al servizio dell’Umano, delle relazioni e della pace”. Pubblichiamo integralmente il suo intervento, ricco di riflessioni sul ruolo dell’umanesimo, della cultura e della scienza nella società contemporanea. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Desidero esprimere il mio profondo e sincero ringraziamento per la vostra presenza qui oggi, ad Assisi, all’evento che abbiamo voluto chiamare “Università, ponti di Pace”. Saluto con gratitudine le illustri autorità civili e... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

carta di assisi il rettore massimiliano marianelli l8217universit224 deve essere al servizio dell8217umano delle relazioni e della pace
© Laprimapagina.it - Carta di Assisi, il Rettore Massimiliano Marianelli : “L’Università deve essere al servizio dell’Umano, delle relazioni e della pace”

La nostra segnalazione per l’Onorificenza al Professor Massimiliano Marianelli Rettore dell’Università di PerugiaIl Professor Massimiliano Marianelli, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, è stato recentemente oggetto di una segnalazione...

Segnalazione per conferimento Onorificenza OMRI – Prof. Massimiliano Marianelli (Magnifico Rettore Università degli Studi di Perugia)Pubblichiamo di seguito integralmente il contenuto della PEC che il nostro Editore e direttore responsabile Antonio Nesci, ha indirizzato alla...

Temi più discussi: Con la Carta d'Assisi gli atenei per un'informazione di pace; Carta di Assisi, l'Università di Perugia sottoscrive il documento per la costruzione della pace; Sottoscritta la Carta di Assisi Le Università riaffermano il loro impegno come ponti di Pace; È nata la Carta di Assisi. Le Università ponti di pace: Luoghi di dialogo tra culture.

Carta di Assisi, il Rettore Massimiliano Marianelli : L’Università deve essere al servizio dell’Umano, delle relazioni e della paceBuon pomeriggio a tutte e a tutti. Desidero esprimere il mio profondo e sincero ringraziamento per la vostra presenza qui oggi, ad Assisi, all’evento che abbiamo voluto chiamare Università, ponti di ... laprimapagina.it

carta di assisi ilÈ nata la Carta di Assisi. Le Università ponti di pace: Luoghi di dialogo tra cultureIl documento promosso dall’Ateneo perugino è stato sottoscritto ieri a Palazzo Bernabei. Il rettore Marianelli: Tentativo di dare voce a questi spazi, a questi luoghi, alla sede di Assisi. lanazione.it