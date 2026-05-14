Perugia alla scuola Da Vinci-Radice al via le prove di collaudo e di laboratorio

Proseguono i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia "Da Vinci" e della primaria "L. Radice" di Perugia. Il Comune, con determina dirigenziale n. 1495 del 13 maggio 2026, ha affidato a una ditta specializzata l'esecuzione dei servizi tecnici di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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