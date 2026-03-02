Ruba e aggredisce poliziotto | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di scappare con la refurtiva e aver aggredito un poliziotto durante un intervento sul lungomare. L'episodio è avvenuto nel corso di una operazione di polizia, quando l'uomo ha reagito in modo violento, colpendo un agente e creando una situazione tesa. La scena si è svolta davanti agli occhi di passanti e cittadini presenti nella zona.

Sorpreso dalla Polizia con la refurtiva ha fatto il diavolo a quattro. Colpendo un poliziotto e dando vita a un movimentato episodio che si è consumato sul lungomare. E’ stato arrestato un trentenne marocchino segnalato dal personale del punto vendita Conad city sul viale Carducci perché individuato dalle telecamere mentre rubava dagli scaffali pensando di non essere notato. È stato così allertato il 112 mentre la cassiera continuava a tenere d’occhio lo straniero seguendone i movimenti. Proprio in quel momento una volante del commissariato di polizia si trovava a poca distanza ed è intervenuta tempestivamente bloccando l’uomo ancora all’interno del minimarket: dalla perquisizione è emerso che addosso aveva varie confezioni di alimenti ben nascoste negli indumenti, alcune già aperte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

