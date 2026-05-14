Nelle ultime ore si sono verificati nuovi episodi che hanno alimentato preoccupazioni legate alla diffusione di malattie. Un cittadino britannico asintomatico è stato ricoverato al Sacco, mentre a Bordeaux circa 1.700 turisti sono rimasti bloccati su una nave a causa di un caso di gastroenterite. Questi eventi hanno portato a un aumento delle misure di sicurezza e a un rinnovato timore di ulteriori contagi.

Dunque funziona così: c’è un turista inglese che va a zonzo per Milano, fotografa il Duomo, fa un salto al Cenacolo, magari gironzola fra piazza della Scala e via Montenapoleone. E poi quando a sera torna nel B&b che lo ospita trova la polizia sanitaria che lo interroga: «Lei per caso il 25 aprile era sul volo Sant’Elena-Johannesburg?». Immaginiamo l’imbarazzo del poveretto: «Sì, che c’è di male?». Chissà cosa gli sarà passato nella testa. «Forse in Italia è reato non aver partecipato al corteo dell’Anpi per la festa della Liberazione?», si sarà chiesto. «Nel caso me ne scuso». Ma la polizia sanitaria non ha voglia di scherzare: «Lei il 25 aprile era sul volo Sant’Elena-Johannesburg in cui c’era una contagiata dell’Hantavirus. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Persone sequestrate, navi bloccate: torna a circolare il virus della paura

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