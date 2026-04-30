La Marina israeliana ha intercettato almeno 22 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Creta, sequestrando un totale di 50 navi con a bordo circa 400 persone. L’operazione si è svolta nelle acque vicino all’isola greca, secondo quanto riferito dalle autorità israeliane. Non sono state rese note le identità dei passeggeri né i dettagli delle operazioni di sequestro.

Roma, 30 aprile 2026 - La Marina israeliana ha intercettato almeno 22 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Creta. Come mostra il 'tracker' nautico accessibile dal sito internet degli attivisti alle 4:23 del mattino risultavano 36 imbarcazioni ancora 'in navigazione'. Le navi sono state intercettate a ovest dell'isola greca. Quelle ancora in navigazione sembrano puntare verso la costa meridionale di Creta. Due imbarcazioni invece appaiono in rotta verso nord, in direzione della Grecia continentale. Mentre al Jazeera su X ha scritto che la Marina israeliana ha affermato di aver sequestrato circa 50 imbarcazioni con a bordo 400 attivisti "a centinaia di chilometri dalle coste israeliane" e di aver informato le persone a bordo di essere "in arresto", secondo i media israeliani.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Global Sumud Flotilla, blitz della Marina israeliana al largo di Creta. “Sequestrate 50 navi con a bordo 400 persone”

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