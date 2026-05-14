Perde l' orientamento durante un' escursione | anziana salvata a Camerota

Questa mattina a Camerota si è verificato un episodio di salvataggio: un'anziana ha perso l'orientamento durante un'escursione. La donna è stata trovata dai soccorritori e tratta in salvo. L'intervento si è svolto nelle prime ore del giorno, quando i vigili del fuoco e la protezione civile sono intervenuti per rintracciare e recuperare la persona dispersa. La zona interessata è stata immediatamente presidiata, e le operazioni sono state concluse con successo.

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