Perde l' orientamento durante un' escursione | anziana salvata a Camerota
Questa mattina a Camerota si è verificato un episodio di salvataggio: un'anziana ha perso l'orientamento durante un'escursione. La donna è stata trovata dai soccorritori e tratta in salvo. L'intervento si è svolto nelle prime ore del giorno, quando i vigili del fuoco e la protezione civile sono intervenuti per rintracciare e recuperare la persona dispersa. La zona interessata è stata immediatamente presidiata, e le operazioni sono state concluse con successo.
Tensione, questa mattina, a Camerota, dove una anziana ha perso l’orientamento durante un’escursione. La malcapitata ha chiesto aiuto ai carabinieri che, insieme ai sanitari, sono riusciti a raggiungerla e a soccorrerla. Per la donna straniera, dunque, solo qualche escoriazione e tanto spavento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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