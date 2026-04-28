Perde l' orientamento alla fine di un' escursione 32enne soccorso a Stilo

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Stilo intorno alle 20:50 per soccorrere un uomo di 32 anni che si era perso durante un'escursione. La persona aveva perso l'orientamento e non riusciva più a trovare la via del ritorno. Sul posto sono stati inviati i soccorritori per localizzarlo e garantirgli assistenza. La situazione è stata gestita senza ulteriori complicazioni.

Ieri sera, alle ore 20:50 circa, squadre dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria sono intervenute a Stilo per la ricerca di una persona dispersa di 32 anni.L’uomo aveva contattato il Nue 112 dopo aver perso l’orientamento al termine di un’escursione, non riuscendo più a ritrovare il.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Si perde durante un’escursione, 32enne ritrovato nella notte a StiloMomenti di apprensione a Stilo , dove nella serata di ieri un uomo di 32 anni è stato dato per disperso dopo aver perso l’orientamento al termine di... Scivola alla fine dell'escursione e si rompe una gamba, alpinista soccorso in elicotteroIntervento del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nella tarda mattinata di sabato 28 febbraio, sul Dente del Lupo, sotto il Monte... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Perde l'orientamento alla fine di un'escursione, 32enne soccorso a Stilo; Perde l’orientamento su Monte Miletto: paura per un escursionista - isNews; Perde l’orientamento, escursionista in difficoltà recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco; Escursionista si perde a Stilo, salvato dai Vigili del Fuoco dopo l’allarme al 112. Perde l’orientamento, escursionista in difficoltà recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuocoNel pomeriggio di oggi un escursionista si è ritrovato improvvisamente in difficoltà perdendo il senso dell’orientamento mentre stava percorrendo un […] ... ecoaltomolise.net Si perde durante un’escursione, 32enne ritrovato nella notte a StiloL’uomo aveva perso l’orientamento al buio: decisivo l’intervento di vigili del fuoco e carabinieri ... msn.com Azzannata da un pitbull, donna perde una gamba: animale abbattuto dalla polizia facebook Il @acmilan perde il suo totem, stagione finita per @lukamodric10: contro la Juve la sua ultima in rossonero - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Modric x.com