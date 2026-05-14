Perché uno scontrino riscrive davvero la Strage di Erba

Un nuovo dettaglio emerge dal caso di un omicidio avvenuto in una piccola località del Nord Italia. Le indagini hanno stabilito che l’orario del delitto si colloca dopo le nove di sera, un elemento che ha influenzato le ricostruzioni e le verifiche processuali. La scoperta si inserisce in un quadro giudiziario complesso, caratterizzato da numerosi casi di errori e di revisioni nei processi penali italiani. La questione degli orari e delle prove si intreccia con le decisioni prese in tribunale, spesso oggetto di discussione pubblica.

Di quante Garlasco è lastricata la (mala)giustizia italiana? Dal pantano dell’omicidio di Chiara Poggi emerge un dato abbastanza incontrovertibile: l’ora del delitto è fissata dopo le 9.45 («quando Chiara Poggi era ancora viva», sostiene la perizia dell’anatomopatologo Cristina Cattaneo), per quanto la si possa sfilacciare, sarebbe incompatibile con la presenza di Alberto Stasi a casa della fidanzata Chiara Poggi. Alle 9.36 era a casa sua a scrivere, lo dice la stessa sentenza di condanna. Amen. Ce n’è abbastanza per chiedere la revisione - come correttamente ha anticipato il procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone alla Procura generale di Milano - giacché non c’è bisogno di troppi elementi collimanti per scardinare un giudicato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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