Olindo Romano ha dichiarato che lo scontrino del McDonald's mostrato come prova non corrisponde a quello che avrebbe acquistato il giorno della strage di Erba. Le sue parole arrivano nel corso di un'udienza in cui vengono analizzate le prove raccolte durante le indagini. Romano ha anche espresso dubbi sull’autenticità di alcuni documenti presentati dagli inquirenti, chiedendo chiarimenti su alcuni dettagli emersi durante il processo.

Le Iene hanno di nuovo portato le telecamere all’interno del carcere di Opera per raccogliere nuove dichiarazioni di Olindo Romano, condannato all’ergastolo per la strage di Erba. Chi ha memoria ricorderà che la moglie, Rosa Bazzi, aveva consegnato agli inquirenti uno scontrino del McDonald’s di Como. Romano osserva una copia di quel documento da vicino e rimane perplesso: “Quello non è il nostro scontrino“. I dubbi di Olindo Romano sullo scontrino del McDonald's "Questo non è lo scontrino che gli ha dato Rosa" L'orario del biglietto nelle indagini sulla strage di Erba I dubbi di Olindo Romano sullo scontrino del McDonald’s L’inviato Max Andreetta ha raggiunto Olindo Romano al carcere di Opera, dove sta scontando la sua pena per la strage di Erba.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Strage di Erba, per Olindo Romano "quello non è il nostro scontrino del McDonald's": le nuove rivelazioni

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