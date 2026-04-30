A vent’anni dalla sua incarcerazione, Olindo Romano ha rilasciato nuove dichiarazioni durante un’intervista alle telecamere de Le Iene, portando alla ribalta una questione legata alla vicenda giudiziaria. Nel corso dell’intervista, Romano ha evidenziato un dettaglio che potrebbe influenzare il procedimento: lo scontrino di un fast food con un espresso mai ordinato da lui. Si tratta di un elemento che, secondo quanto affermato, potrebbe essere un falso inserito negli atti processuali.

A vent’anni dall’arresto, Olindo Romano torna a parlare davanti alle telecamere de Le Iene e lo fa con dichiarazioni che potrebbero rimescolare le carte in tavola sulla strage di Erba. Questa sera, giovedì 30 aprile, in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.20, andrà in onda il servizio firmato da Max Andreetta e Francesco Priano, con una lunga intervista registrata nel carcere milanese di Opera, dove Romano è detenuto dopo la condanna all’ergastolo insieme alla moglie Rosa Bazzi. Sono trascorsi otto anni dall’ultima intervista rilasciata al programma, quella con Antonino Monteleone, e Olindo non nasconde il peso di questo tempo: “Non so nemmeno io questi anni come sono stati.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Strage di Erba, lo scontrino del McDonald’s con l’espresso che Olindo non ordinò mai: «È un falso negli atti»

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