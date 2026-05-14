L’Australia partecipa all’Eurovision Song Contest dal 2015, anche se non è un paese europeo, come risultato di accordi con l’European Broadcasting Union. La nazione invia rappresentanti tramite la sua emittente pubblica, e la partecipazione si basa su accordi formali e sulla volontà di coinvolgere la propria scena musicale nel festival. La partecipazione è stata mantenuta negli anni successivi, con rappresentanti e brani scelti attraverso procedure nazionali.

Vienna, 14 maggio 2026 - L’Australia con Delta Goodrem e la canzone ‘Eclipse’ è fra le favorite dal pronostico per l’ingresso fra i primi cinque Paesi classificati all’Eurovision Song Contest 202 6 e la domanda che in tanti si pongono è: l’Eurovision non dovrebbe essere una manifestazione musicale europea? Cosa ci fa l’Australia fra gli Stati del Vecchio Continente? Domanda più che legittima, va sottolineato. Le motivazioni sono da ricercare nella natura stessa dell’Esc: una manifestazione musicale che riunisca sotto la propria insegna tutte le possibili differenze. L’Eurovision Song Contest è una manifestazione che vive di due elementi principali: la passione e i contributi economici.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché l’Australia partecipa all’Eurovision Song Contest? I due motivi

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