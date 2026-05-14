L'Australia partecipa all'Eurovision Song Contest dal 2015, anche se non fa parte dell’Unione Europea. La partecipazione è stata concessa come risultato di accordi tra l’emittente australiana e gli organizzatori del concorso. La nazione invia ogni anno un rappresentante e compete nella finale con altri paesi europei. Nel caso in cui un artista australiano vincesse l’edizione del 2026, l’evento si svolgerebbe comunque in Europa, ma la partecipazione dell’Australia rimarrebbe invariata anche nel caso di vittoria.

L'Australia partecipa ufficialmente all'ESC dal 2015. Ma in caso di trionfo, l'evento resterebbe in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché l'Australia partecipa all'Eurovision Song Contest 2026?

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Could it be Delta Goodrem for Australia at Eurovision 2026

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