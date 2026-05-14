Perché la volontà della famiglia Poggi potrebbe contare più dei tribunali in caso di proscioglimento di Stasi nella revisione del processo

La famiglia Poggi potrebbe avere un ruolo decisivo in un’eventuale revisione del processo legato all’omicidio di Chiara Poggi. Se la sentenza di condanna di Stasi venisse annullata o modificata, potrebbe essere determinante la posizione della famiglia stessa, che ha avanzato nuove richieste e presenta documenti utili al processo. La questione riguarda la possibilità che la volontà della famiglia influenzi le decisioni dei giudici, anche oltre le risultanze delle prove presentate in tribunale.

Un eventuale ribaltamento della sentenza per l’omicidio di Chiara Poggi in sede di revisione del processo sulla condanna di Alberto Stasi apre uno scenario che non riguarda solo la libertà dell’allora fidanzato della vittima, ma anche il complesso destino del risarcimento versato in questi anni alla famiglia Poggi. Se un eventuale processo di revisione dovesse concludersi con un’assoluzione, il legale della famiglia Gian Luigi Tizzoni ha chiaramente detto, in un’intervista a Open, che «i Poggi corrisponderanno a Stasi quello che da Stasi hanno ricevuto fino a quel momento». Vale a dire che restituirebbero senza batter ciglio i soldi corrisposti da Alberto in questi anni, dalla sentenza di condanna del 2015 ad oggi. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Garlasco, gli avvocati dei Poggi contro la revisione del processo per Stasi: “Basta sciacallaggio”

Alberto Stasi non c’era quando è stata uccisa Chiara Poggi. Il caso Garlasco e quali indizi sono crollati: la revisione del processo e quanti soldi può chiedereIl procuratore di Pavia Fabio Napoleone ha incontrato ieri la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni per quasi un’ora, insieme all’avvocato...

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, Procura: Da Sempio annullamento furioso di Chiara; Garlasco, i carabinieri parlano di anomalia tra i Poggi e Sempio. E tirano in ballo l'ex procuratrice. La famiglia: Indagini condizionate; Garlasco, il nodo Marco Poggi: le versioni che cambiano, la fedeltà all’amico Andrea Sempio e quel mi state manipolando finito agli atti; Garlasco è l’immagine perfetta dei guai della giustizia italiana.

volontà di gestire la verità processuale. Il legame con i segreti di GarlascoPerché queste dinamiche alimentano le teorie sui traffici di Comerio e Ilaria Alpi?L'ostilità verso piste alternative: Chi sostiene la tesi dei segreti di Stato vede nell'ostruzionismo dell x.com

Garlasco, perché la famiglia Poggi ha denunciato decine di hater: «Trasmissioni online e post inventati, noi aggrediti senza poter replicare»Perché la famiglia di Chiara Poggi ha denunciato decine di persone tra hater, youtuber e giornalisti, tra cui coloro che alludevano a una loro volontà di coprire il ... ilmattino.it

Garlasco, i Poggi: 'Stasi il colpevole, non si riscrive così la storia'I legali della famiglia: 'L'audio di Sempio non è la confessione. Gli inquirenti: 'Il fratello della vittima ostile' (ANSA) ... ansa.it