Garlasco gli avvocati dei Poggi contro la revisione del processo per Stasi | Basta sciacallaggio
Gli avvocati della famiglia Poggi hanno presentato un'istanza contro la richiesta di revisione del processo relativa a Stasi. In una dichiarazione, hanno denunciato che si tratta di un tentativo di strumentalizzazione e hanno chiesto di interrompere le iniziative giudiziarie considerate come atti di sciacallaggio. La vicenda riguarda il procedimento legale in corso e le contestazioni sollevate dai legali della famiglia Poggi.
A Fanpage.it gli avvocati della famiglia Poggi, i legali Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni, a pochi giorni dalla chiusura delle indagini su Andrea Sempio, precisano: "Il tentativo di scagionare Stasi, a tutt'oggi condannato con sentenza definitiva, continua a scontrarsi con le evidenze probatorie acquisite nel giudizio di rinvio in merito alla falsità del suo racconto".🔗 Leggi su Fanpage.it
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