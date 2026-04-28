Garlasco gli avvocati dei Poggi contro la revisione del processo per Stasi | Basta sciacallaggio

Gli avvocati della famiglia Poggi hanno presentato un'istanza contro la richiesta di revisione del processo relativa a Stasi. In una dichiarazione, hanno denunciato che si tratta di un tentativo di strumentalizzazione e hanno chiesto di interrompere le iniziative giudiziarie considerate come atti di sciacallaggio. La vicenda riguarda il procedimento legale in corso e le contestazioni sollevate dai legali della famiglia Poggi.