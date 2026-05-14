Perché il dibatto al Senato è surreale La versione di Polillo

Da formiche.net 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito al Senato si presenta come surreale, secondo quanto dichiarato da un senatore della maggioranza. Le discussioni tra i gruppi politici spesso degenerano in scontri che, invece di portare a soluzioni concrete, generano tensioni e malumori tra i presenti e gli spettatori. La situazione evidenzia come le dispute tra maggioranza e opposizione si trasformino in confronti che poco contribuiscono alla risoluzione dei problemi.

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Forse sarebbe meglio evitare queste dispute in Parlamento tra maggioranza e opposizione. Quelle vere e proprie disfide che non solo non risolvono alcunché, ma che lasciano strascichi amari tra spettatori sempre più disincantati e perplessi. Naturalmente il momento è quello che è. Ormai ad un passo dalle prossime elezioni. Un clima sempre più arroventato dove demagogia e reciproche accuse cedono il passo rispetto a qualsiasi ragionevolezza. Intendendo, con questa espressione, l’unico modo possibile per affrontare una posizione complessa com’è quella che è di fronte ai nostri occhi. Ci sono due guerre in atto: una ai confini dell’Europa, l’altra endemica tra Israele ed i suoi nemici, con l’aggiunta di quel che capita nello stretto di Hormuz: dove tutto sembra drammaticamente possibile.🔗 Leggi su Formiche.net

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