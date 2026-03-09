Gli ultimi dati dell’Istat mostrano un’Italia che fatica a crescere, con un aumento del PIL appena dello 0,5% nel 2022. Nel 2003, la crescita era dello 0,9%, e nel 2004 si era ridotta all’0,8%. La cronaca economica segnala una tendenza di rallentamento, mentre il Paese continua a manifestare segnali di stagnazione e di difficoltà nel mantenere ritmi di sviluppo sostenuti.

Gli ultimi dati Istat ritornano l’immagine di un’economia rattrappita. Un Paese – l’Italia – che cresce di un soffio, lungo un canalone discendente: 0,9%, nel 2003, 0,8% l’anno successivo e ora quel modesto per 0,5%: appena calcolato da Via Cesare Balbo per l’anno passato. Violente le reazioni delle opposizioni – specie dei 5 Stelle – contro il ministro Giorgetti. Violente, ma anche ingenerose. Quella crescita rattrappita non è l’episodio di un singolo anno, ma la norma che ha regolato l’intero sistema. Dalla nascita dell’euro l’Italia è cresciuta al ritmo dello 0,4% l’anno. E allora chi è senza colpa per scagliare la prima pietra? Difficile... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Italia è un Paese ricco sempre più povero. Polillo spiega perché

Articoli correlati

Sul referendum costituzionale serve coerenza. Polillo spiega perchéTra i tanti motivi che spingono a votare SI al prossimo referendum sulla riforma della magistratura, ve n’è uno che taglia la testa al toro.

Presentata la Coppa Italia 2026: corse in 17 Regioni e calendario sempre più ricco!La Coppa Italia delle Regioni si rilancia per il 2026 e sarà sempre più centrale nel panorama ciclistico, con l’organizzazione di nuove corse e di un...

Gli italiani sempre più poveri

Aggiornamenti e notizie su L'Italia è un Paese ricco sempre più...

Temi più discussi: Guerra Iran, le posizioni dell'Italia e dei Paesi europei dopo gli attacchi Usa-Israele; Guerra in Iran, l’Italia rischia grosso su energia e lavoro; Come gli immigrati salvano l’economia e le pensioni italiane; Se l’Italia si isola dai big europei.

L’Iran può colpire l’Italia e l’Europa?/ Ecco cosa sappiamo sull’arsenale missilistico di TeheranAttacchi dell'Iran contro l'Italia e l'Europa: cosa c'è di vero negli allarmi delle ultime ore e tutti i dettagli sull'arsenale di Teheran ... ilsussidiario.net

Guerra in Iran, ecco quali aiuti potrebbe inviare l’Italia ai Paesi del Golfo colpitiLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Iran, ecco quali aiuti potrebbe inviare l’Italia ai Paesi del Golfo colpiti ... tg24.sky.it

UNICEF Italia - facebook.com facebook

La Comunità ebraica: "In Italia viviamo male, i nostri studenti sono scortati" x.com