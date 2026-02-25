Perché non c’è un salto di qualità nel discorso di Trump alla Nazione La versione di Polillo

Quell’ora e quarantotto minuti trascorsi dietro il podio, posto al centro dell’aula del Congresso, alla presenza di (quasi) tutti i deputati ed i senatori degli States, non è altro che l’immagine speculare di Donald Trump. Il più lungo “messaggio” di tutti i tempi, mai fatto da nessun Presidente americano. Una postura che ha riprodotto, salvo qualche leggera moderazione, toni che si erano già sentiti. I membri della Corte Suprema non sono più “traditori” al servizio di “potenze straniere”, qual era stato il commento a caldo dopo la sentenza che aveva bocciato i dazi sulle importazioni, ma solo gli estensori di “una sentenza infelice” anzi “molto infelice” alla quale tuttavia si può provvedere. “Tutti i Paesi e le aziende” infatti “vogliono mantenere l‘accordo che è stato già fatto. 🔗 Leggi su Formiche.net

