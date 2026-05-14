Perché i tram di Roma continuano a viaggiare a metà tra binari e bus

A Roma, i tram continuano a circolare in modo incompleto, con alcune tratte funzionanti e altre sospese, costringendo i passeggeri a usare autobus per completare il tragitto. La rete tram della città da mesi presenta problemi che ne limitano l’operatività, portando a un servizio in parte sostituito dai bus. Le modifiche apportate sono state adottate per cercare di migliorare la situazione, ma ancora non si è arrivati a una soluzione definitiva. La situazione rimane complessa e sotto osservazione.

Nuove modifiche per la rete tram di Roma che, ormai da mesi, funziona parzialmente ed è integrata da bus. Vista la chiusura del cantiere Acea di viale Liegi e la prosecuzione dei lavori al parco del Celio, Atac si è vista costretto a riprogrammare l’offerta su ferro. Un lungo stillicidio che si. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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