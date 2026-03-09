Un altro tram esce dai binari | passeggeri fatti scendere e bus sostitutivi

Un tram si ferma improvvisamente sui binari e viene fatto uscire dal servizio. I passeggeri vengono fatti scendere e vengono indirizzati verso autobus sostitutivi. Sul luogo ci sono persone che attendono i mezzi di trasporto alternativi. Nessuna informazione ufficiale sulle cause dell’incidente viene ancora comunicata. La circolazione sulla linea è temporaneamente sospesa.

E' successo lunedì mattina a un mezzo della linea 15 in via Curiel. L'episodio a pochi giorni dal deragliamento con 2 morti. Sabato sera un altro mezzo sviato dai binari in Centrale Un tram fermo, vuoto, uscito dai binari in un tratto. E a terra i passeggeri in attesa degli autobus sostitutivi. Un altro tram è stato coinvolto da un intervento tecnico, nella mattinata di lunedì 9 marzo, dopo il deragliamento avvenuto in zona Centrale nella serata di sabato a causa di un bullone sui binari e a poco più di una settimana di distanza dal tragico incidente che venerdì 27 febbraio ha causato due morti e oltre cinquanta feriti in viale Vittorio Veneto dove un Tramlink della linea 9 si è schiantato contro un palazzo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

