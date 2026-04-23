Taxi sbaglia strada e rimane bloccato sui binari del tram | linea sospesa e sostituita da bus

Un taxi si è bloccato sui binari del tram, causando l’interruzione del servizio sulla linea 3 a Roma. Il veicolo, probabilmente a causa di un errore di percorso, si è trovato impantanato tra le sabbie di un cantiere. La linea di tram è stata sospesa e sostituita con autobus, provocando disagi agli utenti che hanno dovuto adattarsi ai cambiamenti del trasporto pubblico.

Molto probabilmente si è confuso e si è ritrovato impantanato tra le sabbie del cantiere. Mattinata di passione per gli utenti della linea 3 dei tram di Roma. Il servizio, a partire dalle 9:00 circa, è stato infatti sospeso per via un taxi fermo sui binari lungo via del Parco del Celio. L’autista.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perché una linea del tram di Milano sarà sostituita con i bus Leggi anche: Donna investita sui binari a Ceriale: linea ferroviaria Savona-Ventimiglia sospesa