La serie Prime si concentra su un college americano, raccontando storie di hockey su ghiaccio, rapporti complicati tra studenti e numerosi drammi sentimentali. Ambientata in un campus universitario, presenta personaggi coinvolti in situazioni di tensione e conflitto, con una narrazione che intreccia passioni e difficoltà personali. La trama si sviluppa attraverso eventi legati alla vita studentesca e alle dinamiche di gruppo, offrendo uno sguardo su un mondo fatto di emozioni forti e relazioni intricate.

Roma, 14 maggio 2026 – Gli ingredienti sono un classico college americano, l’hockey su ghiaccio, relazioni complicate e una valanga di tensioni sentimentali. La ricetta non è nuova, anzi. Tuttavia Prime Video sembra aver trovato il mix giusto con Off Campus, la nuova serie romantica che sta già facendo impazzire il pubblico e gli appassionati di teen drama, totalizzando un lusinghiero 93% di apprezzamento su piattaforme di settore come Rotten Tomatoes. Basata sui romanzi bestseller della scrittrice canadese Elle Kennedy, la s erie debutta con otto episodi e ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione ancora prima dell’uscita ufficiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché ci piace Off Campus. Hockey, passioni e drammi universitari: la serie Prime ha tutti gli ingredienti giusti

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