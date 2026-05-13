L’hockey non è mai stato così sexy. Negli ultimi anni il ghiaccio è diventato uno dei set più efficaci del romance contemporaneo, trasformando uno sport percepito come duro, maschile e quasi di nicchia in un immaginario pop dominato da desiderio, tensione emotiva e dinamiche ossessive. Il punto di svolta ha un nome preciso. Heated Rivalry. Un romance sportivo diventato culto che ha preso l’estetica aggressiva dell’hockey e l’ha riscritta attraverso una relazione clandestina tra due rivali. Non più soltanto competizione, testosterone e disciplina atletica, ma vulnerabilità, attrazione repressa e conflitto identitario. La storia tra Shane e Ilya non ha semplicemente conquistato BookTok.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dopo Heated Rivalry, arriva Off Campus: la serie che trasforma l’hockey nel nuovo fenomeno hot

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