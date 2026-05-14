Perché al mio bimbo compaiono macchie rosse intorno alla bocca dopo i pasti?

Una madre ha scritto chiedendo perché il suo bambino di 14 mesi sviluppa piccole macchie rosse intorno alla bocca dopo aver mangiato alimenti come uovo o pomodoro. Ha osservato che le macchie compaiono subito dopo i pasti e scompaiono spontaneamente nel giro di poco tempo. La donna ha sottolineato che il bambino mangia di tutto, senza specificare altre reazioni o sintomi associati.

Buongiorno dottoressa, il mio bimbo ha 14 mesi e mangia di tutto, ma ho notato che dopo alcuni pasti (soprattutto con uovo o pomodoro) gli compaiono delle piccole macchie rosse intorno alla bocca che poi spariscono da sole. Non ha però altri sintomi. Può essere una semplice irritazione da contatto o devo sospettare una forma lieve di allergia alimentare? In questi casi come si procede? Salve signora, l’ipotesi più probabile è che si tratti di una semplice irritazione da contatto. La cute dei piccoli è molto delicata, spesso ancora non cosi “strutturata” da sapersi ben difendere dagli agenti esterni per cui, in caso di alimenti acidi come ad esempio il pomodoro, ci possono essere queste reazioni, ancora di più se il piccolo soffre di cute seccadermatite atopica.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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