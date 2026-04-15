Una collaborazione tra una casa editrice del sud e una fondazione dedicata alla ricerca scientifica ha portato alla creazione di un libro per bambini intitolato “Viaggio intorno al pomodoro”. Il volume racconta la vera storia di questo alimento e promuove anche messaggi sulla salute. L'iniziativa mira a sensibilizzare i giovani lettori sull’importanza di una corretta alimentazione e a sostenere la ricerca contro i tumori pediatrici.

Un sodalizio importante è nato tra una casa editrice del sud, CoccoleBooks di Belvedere Marittimo e la Fondazione Umberto Veronesi, con un obiettivo comune: sostenere la ricerca scientifica dei tumori pediatrici. Un’iniziativa che ha dato luce alla pubblicazione di un libro per i piccoli lettori “ Viaggio intorno al pomodoro ” scritto da Sarah Pellizzari Rabolini e illustrato Clara Leonardi. Il pomodoro è un alimento cardine per una sana e corretta alimentazione, in quanto gode di molti principi nutritivi; infatti, ne è il protagonista dell’iniziativa “ Il Pomodoro per la ricerca ”, uno dei progetti più noti della Fondazione Veronesi, che il 18 e il 19 aprile sarà venduto in tutte le piazze italiane a sostegno della ricerca.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Viaggio intorno al pomodoro”: il libro per bambini che racconta la sua vera storia (e perché fa bene alla salute)

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