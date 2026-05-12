A Trento si terrà l'inaugurazione di un nuovo punto vendita Feltrinelli, accompagnata da un evento speciale con l'autore Irvine Welsh, che interverrà in piazza dialogando con il giornalista Patrik Fogli. I visitatori potranno esplorare oltre 300 metri quadrati dedicati a musica e fumetti, offrendo una vasta selezione di prodotti per gli appassionati. La manifestazione rappresenta un'occasione per conoscere da vicino il nuovo spazio e partecipare alle iniziative proposte.

? Punti chiave Chi sarà l'ospite speciale che dialogherà con Patrik Fogli in piazza?. Cosa troveranno gli appassionati di musica e fumetti nei nuovi 300 metri?. Come cambierà la vita culturale di Piazza Santa Maria Maggiore con l'apertura?. Perché questa libreria ospiterà una delle rare BookBubble presenti in Italia?.? In Breve Evento il 19 maggio in Piazza Santa Maria Maggiore con Patrik Fogli. Superficie di 300 metri quadrati con oltre 25mila titoli disponibili. Presenza della seconda BookBubble in Italia per l'esperienza immersiva. Area dedicata a vinili, fumetti e spazio per l'infanzia e i bambini. Il 19 maggio alle ore 18, Piazza Santa Maria Maggiore a Trento ospiterà l’inaugurazione della prima libreria Feltrinelli in città, con la partecipazione straordinaria dello scrittore Irvine Welsh.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento, arriva Feltrinelli: l’inaugurazione con Irvine Welsh

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