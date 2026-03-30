Durante un intervento televisivo, il cantante ha raccontato di aver scoperto per caso alla radio la prima canzone del figlio, intitolata

Da qui la risposta di Gianni Morandi: «Sono già matto io ed è matto anche mio figlio? Scherzi a parte, mi è piaciuto. L’ho scoperto per caso: ero in Sardegna e stavo girando una serie, L'isola di Pietro. Sento una canzone alla radio: Pizza e fichi. Era Tredici Pietro, nessuno sapeva niente, aveva cominciato lui da solo.». Poi, quando Fabio Fazio gli chiede se abbia subito visto in Pietro il barlume del talento, Morandi risponde: «È una strada molto lunga fare un percorso nella musica: dipenderà molto da lui. Penso che sia intelligente, sveglio e abbia delle buone intuizioni. Vedremo». Come sappiamo Tredici Pietro, nel corso della serata dei duetti all'ultimo Festival di Sanremo, ha voluto con sé sul palco proprio il papà Gianni Morandi insieme al quale ha dato vita a un bellissimo momento di spettacolo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gianni Morandi a Che tempo che fa: «La prima canzone di mio figlio, Tredici Pietro, l'ho scoperta per caso alla radio. Non ci aveva detto niente»

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