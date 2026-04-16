Il gruppo europeo della comunicazione guidato da Pier Silvio Berlusconi ha annunciato ricavi superiori ai 4 miliardi di euro nel suo ultimo bilancio. Si tratta del primo vero bilancio completo del gruppo, che mostra numeri in crescita e segnala ambizioni di espansione. I dati indicano un aumento delle entrate rispetto ai periodi precedenti, confermando la solidità dell’azienda nel settore dei media.

Mfe- MediaForEurope rilancia. Numeri alla mano, ma anche ambizioni. Perché il primo vero bilancio del gruppo europeo della comunicazione, amministrato da Pier Silvio Berlusconi, racconta molto più di un semplice esercizio contabile. Secondo quanto riportato da Italia Oggi, infatti, i ricavi sfondano quota 4 miliardi — 4,031 per la precisione — con un utile netto consolidato da 301 milioni (per la precisione 300,7 milioni di euro, +118% rispetto ai 137,9 milioni dell’ anno prima) e un flusso di cassa libero da 498 milioni. E poi c’è il segnale politico, oltre che economico: 154 milioni di dividendi, “la cifra più alta destinata agli azionisti negli ultimi 15 anni”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pier Silvio Berlusconi inarrestabile, i ricavi di Mfe volano oltre i 4 miliardi

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