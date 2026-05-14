Per Lecce altro vessillo | la Bandiera Azzurra per sport benessere e valorizzazione degli spazi urbani
Lecce ha ricevuto la Bandiera Azzurra 2026, un riconoscimento che premia le aree di San Cataldo e Frigole, nonché l’impegno complessivo della città in ambito sportivo, nel miglioramento dei servizi per il benessere dei cittadini e nella valorizzazione degli spazi pubblici. La bandiera, che si affianca a quella blu assegnata in passato, rappresenta un riconoscimento nazionale e riflette le politiche adottate dall’amministrazione locale in questi settori. La consegna del premio è avvenuta di recente e riguarda anche aspetti legati alla qualità delle acque e alla pulizia delle spiagge.
LECCE – Dalla bandiera blu per le marine di San Cataldo e Frigole a quella meno intensa, ma solo cromaticamente, della Bandiera Azzurra 2026 riconoscimento nazionale che premia anche la città di Lecce per l’impegno nelle politiche dello sport, benessere e valorizzazione degli spazi urbani. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Sullo stesso argomento
Riccione si candida alla “Bandiera Azzurra” 2026: la città punta sul benessere e sullo sportRiccione si candida ufficialmente per l’assegnazione della Bandiera Azzurra 2026, il prestigioso riconoscimento che premia le città italiane distinte...
Inaugurato Sport Illumina. Gli spazi urbani cambiano e diventano campetti : "Qui si inizia a sognare"Chi tirava a canestro, chi provava la parete da arrampicata e chi si cimentava nel percorso del calisthenics.
Argomenti più discussi: Alla Juve bastano 12 secondi per superare il Lecce; Un’alunna disegna una bandiera per difendere l’ambiente, il sindaco la fa realizzare; Bandiera azzurra 2026, premiate 13 città italiane per l'impegno nello sport sostenibile; BANDIERE BLU 2026, IN PUGLIA BEN 27 VESSILLI: SUL GARGANO VIESTE, PESCHICI E LE ISOLE TREMITI.
Serata sul piano professionale straordinaria, tanti i personaggi che dopo aver ritirato il premio sono venuti da noi in zona mista, Il Presidente Giancarlo Abete, il Direttore sportivo del Como, Ludi, l’arbitro Doveri, il Presidente del Lecce Sticchi Damiani, il calciat facebook
Calcio Lecce, altro infortunio muscolare, per Berisha stagione finitaAncora notizie negative dall’infermeria del Lecce, con un ulteriore problema che interessa un calciatore già fermo ai box da tempo. Non c'è pace per Medon Berisha, centrocampista, alle prese con il ... lagazzettadelmezzogiorno.it