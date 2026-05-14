Per Lecce altro vessillo | la Bandiera Azzurra per sport benessere e valorizzazione degli spazi urbani

Lecce ha ricevuto la Bandiera Azzurra 2026, un riconoscimento che premia le aree di San Cataldo e Frigole, nonché l’impegno complessivo della città in ambito sportivo, nel miglioramento dei servizi per il benessere dei cittadini e nella valorizzazione degli spazi pubblici. La bandiera, che si affianca a quella blu assegnata in passato, rappresenta un riconoscimento nazionale e riflette le politiche adottate dall’amministrazione locale in questi settori. La consegna del premio è avvenuta di recente e riguarda anche aspetti legati alla qualità delle acque e alla pulizia delle spiagge.

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