Mario Draghi riceve il premio Carlo Magno | Noi europei per la prima volta siamo davvero soli insieme

Un ex presidente del consiglio europeo e ex presidente del consiglio italiano ha ricevuto il premio “Carlo Magno”. Durante la cerimonia, ha dichiarato che in un contesto internazionale caratterizzato da alleanze in cambiamento, ogni dipendenza strategica deve essere rivista. La sua riflessione ha sottolineato come, per la prima volta, gli europei si trovino in una condizione di solitudine collettiva. La consegna del riconoscimento si è svolta in una cornice formale con la presenza di rappresentanti istituzionali e personalità del mondo politico.

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«In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta a memoria d’uomo, siamo davvero soli insieme. L’Europa sta reagendo a questa nuova realtà. Ma lo sta facendo all’interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata». Con queste parole Mario Draghi è intervenuto oggi ad Aquisgrana durante la cerimonia del Premio «Carlo Magno». In occasione del riconoscimento, all’ex presidente della Bce è stato assegnato anche un premio da un milione di euro, da destinare a progetti europei. «Per la prima volta dal 1949» c’è «la possibilità che gli Usa non possano più garantire la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lagarde, congratulazioni a Mario Draghi per il Premio Carlo Magno“È per me un piacere particolare trovarmi qui ad Aquisgrana – la città di Carlo Magno – per rendere omaggio a Mario Draghi, nostro caro amico. Leggi anche: Lagarde celebra il coraggio di Draghi alla vigila del premio Carlo Magno Argomenti più discussi: Euroagenda: avvenimenti dal 11 al 17 maggio; IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA. In Parlamento (ancora!) il Partito al di sopra di tutti i partiti - quello più uguale degli altri. Draghi ad Aquisgrana riceve il premio Carlo Magno. Il suo intervento sull'EuropaAd ascoltare l'ex premier anche il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro greco Mitsotakis e la governatrice della Bce che sono intervenuti prima di lui, lodando il suo impegno per la Ue. Il canc ... ilfoglio.it Mario Draghi riceve il premio Carlo Magno in diretta videoMario Draghi viene insignito ad Aquisgrana del premio Carlo Magno: un riconoscimento col quale si intende lanciare anche «un forte segnale alle istituzioni europee»: il rapporto Draghi sulla competiti ... video.corriere.it