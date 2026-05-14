Mario Draghi riceve il premio Carlo Magno | Noi europei per la prima volta siamo davvero soli insieme – Il video

Un dirigente europeo ha ricevuto il premio “Carlo Magno” durante un evento ufficiale. Nel discorso di accettazione, ha affermato che i cittadini europei si trovano ora a vivere una condizione di maggiore autonomia rispetto al passato. Nel video dell'evento, ha detto che, in un mondo con alleanze in costante cambiamento, tutte le dipendenze strategiche devono essere rivalutate. La cerimonia si è svolta di fronte a un pubblico di rappresentanti istituzionali e figure di rilievo.

«In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta a memoria d’uomo, siamo davvero soli insieme. L’Europa sta reagendo a questa nuova realtà. Ma lo sta facendo all’interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata». Con queste parole Mario Draghi è intervenuto oggi ad Aquisgrana durante la cerimonia del Premio «Carlo Magno». In occasione del riconoscimento, all’ex presidente della Bce è stato assegnato anche un premio da un milione di euro, da destinare a progetti europei. «Per la prima volta dal 1949» c’è «la possibilità che gli Usa non possano più garantire la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate. 🔗 Leggi su Open.online

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