Mario Draghi ha dichiarato che l’Europa si trova ora in una condizione di isolamento, affermando che questa situazione non rappresenta necessariamente un aspetto negativo. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto pubblico, senza riferimenti specifici a eventi o decisioni recenti. La sua analisi si concentra sulla posizione attuale del continente rispetto ad altri attori internazionali, senza entrare in giudizi o valutazioni soggettive. La dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media e degli analisti politici.

Siamo soli. Non è solo una celebre canzone di Vasco Rossi, ma il senso, profondo, dell’ultima uscita di Mario Draghi, l’italiano più ascoltato in Europa. Delle 400 pagine del famoso e ormai un po’ mitologico rapporto Draghi è rimasta una lontana memoria, che talvolta riaffiora. Come oggi, in occasione dell’intervento dell’ex presidente della Bce, padre spirituale del whatever it takes, alla cerimonia di consegna del premio Carlo Magno della città di Aquisgrana. Il messaggio è sempre quello, il mondo è cambiato e l’Europa non se ne è accorta. O, se lo ha fatto, è stato troppo tardi. Il risultato è che delle sorti del Vecchio continente non importa più molto. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Per la prima volta l’Europa è sola e non è per forza un male. Parola di Draghi

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Per la prima volta nella memoria di chiunque sia vivo oggi, siamo davvero soli insieme. Con queste parole Mario Draghi ha aperto la parte più densa del suo intervento ad Aquisgrana, dove il 14 maggio 2026 ha ricevuto il Premio Internazionale Carlo Magn x.com

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