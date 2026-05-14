In un intervento recente, un alto funzionario europeo ha dichiarato che per la prima volta nella storia l’Unione europea si trova ad affrontare una situazione di isolamento, affermando che “siamo davvero soli insieme”. Ha aggiunto che l’Europa sta cercando di reagire a questa nuova realtà, evidenziando l’assenza di alleanze tradizionali e la necessità di un approccio più deciso. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni e cambiamenti geopolitici che coinvolgono più stati e istituzioni dell’Unione.

«Per la prima volta a memoria d’uomo, siamo davvero soli insieme. L’Europa sta reagendo a questa nuova realtà. Ma lo sta facendo all’interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata». Lo ha detto Mario Draghi ad Aquisgrana, in Germania, alla cerimonia di conferimento del Premio internazionale Carlo Magno. Draghi: «Gli Usa non possono più garantire la nostra sicurezza». «Per la prima volta dal 1949», ha sottolineato l’ex presidente del Consiglio e della Bce, esiste «la possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate». E la Cina, ha osservato Draghi analizzando nel suo discorso le sfide dell’Europa, non può offrire «un punto di riferimento alternativo» per il Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Draghi, nuova sveglia all’Ue: «Per la prima volta siamo davvero soli, serve coraggio»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Draghi all’Ue: “Per la prima volta siamo davvero soli, momento di pericolo ma anche di rivelazione”

Leggi anche: "Per la prima volta siamo davvero soli", dice Mario Draghi

Draghi: Ue investa in difesa, sveglia da UsaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Draghi: 'Noi europei per la prima volta siamo davvero soli insieme'In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta a memoria d'uomo, siamo davvero soli insieme. L'Europa sta reage ... ansa.it