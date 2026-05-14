Per la prima volta la Tari diminuisce invece di aumentare

Per la prima volta, la tassa sui rifiuti (Tari) registra una diminuzione rispetto agli anni precedenti. La riduzione riguarda sia le famiglie che le imprese, che beneficeranno di una detrazione complessiva di 3,6 milioni di euro. La variazione si riflette sui bollettini in arrivo, segnando un cambiamento rispetto agli aumenti registrati negli anni scorsi. Questa novità rappresenta un dato positivo nel settore delle entrate comunali e interessa direttamente i contribuenti coinvolti.

Per la prima volta la Tari si riduce invece di aumentare, sia per le famiglie che per le imprese, con una detrazione complessiva di 3,6 milioni di euro. Il tutto grazie soprattutto a oltre due milioni derivati dalla lotta all’evasione fiscale, ma anche altri fattori tra cui circa mezzo milione da. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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