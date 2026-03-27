Santarcangelo cambia la Tari | prima scadenza anticipata per adeguarsi al bonus sociale

Il consiglio comunale di Santarcangelo si è riunito giovedì 26 marzo, con l’approvazione di una modifica alla tassa sui rifiuti. La scadenza è stata anticipata rispetto al calendario precedente per consentire ai cittadini di usufruire del bonus sociale. All’inizio della seduta, è stata presentata l’attività di Avis Santarcangelo, con il sindaco che ha accolto i rappresentanti dell’associazione.

Via libera del Consiglio comunale alla modifica del regolamento. Stanziati 80 mila euro per gli aumenti retributivi del nuovo contratto collettivo nazionale per dipendenti degli enti locali A seguire, il presidente Fabio Camagni e la segretaria Sandra Cangiotti hanno illustrato storia, principi fondativi e attività dell’associazione, a partire dalla fondazione su impulso dei professori Carà e Gattei nel 1978. In quasi cinquant’anni Avis Santarcangelo è cresciuta in termini di donatori, donazioni ma anche di legame con il territorio: “Fare rete non è uno slogan ma è una necessità” hanno dichiarato i due, ricordando che nel 2025 sono state raccolte 2. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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