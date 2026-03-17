Calcio | la Primavera 3 di Danesi conquista i playoff per il secondo anno consecutivo Carrarese ’manita’ al Lumezzane Fanucchi firma una doppietta

La squadra Primavera 3 guidata da Danesi ha ottenuto la qualificazione ai playoff per il secondo anno consecutivo. La Carrarese ha battuto il Lumezzane con un punteggio di 5-2, grazie anche a una doppietta di Fanucchi. La formazione ospite ha schierato in campo Bernardi, Saitta, Nardini, Romagnoli F., Ravecca, Lemmetti, Fanucchi, Magherini, Di Tonno, Bernabè e Liberali.