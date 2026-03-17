Calcio | la Primavera 3 di Danesi conquista i playoff per il secondo anno consecutivo Carrarese ’manita’ al Lumezzane Fanucchi firma una doppietta

Da sport.quotidiano.net 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra Primavera 3 guidata da Danesi ha ottenuto la qualificazione ai playoff per il secondo anno consecutivo. La Carrarese ha battuto il Lumezzane con un punteggio di 5-2, grazie anche a una doppietta di Fanucchi. La formazione ospite ha schierato in campo Bernardi, Saitta, Nardini, Romagnoli F., Ravecca, Lemmetti, Fanucchi, Magherini, Di Tonno, Bernabè e Liberali.

Carrarese 5 Lumezzane 2 CARRARESE: Bernardi, Saitta (79’ Romagnoli N.), Nardini, Romagnoli F. (79’ Zappelli), Ravecca (60’ Schragl), Lemmetti, Fanucchi, Magherini, Di Tonno (71’ Climi), Bernabè (60’ Baroncelli), Liberali. A disp. Brungaj, Cianti, Meletti, Arrighi, Bordoni, Bencaster, Ciappei. All. Danesi. LUMEZZANE: Cimarelli, Alberido, Papetti, Abderma, Bugatti, Bendotti (60’ Gipponi), Molinari (54’ Digiglio), Beye, Tonziello (78’ Marini), Ferrari, Simoncelli (60’ Penitenti). A disp. Battagliola, Archetti, Lela, Marano, Baikoro. All. Spinale. Arbitro: Giacometti di Viareggio. Marcatori: 1’ Simoncelli (L), 12’ e 42’ Fanucchi (C), 37’ Bernabè (C), 62’ Liberali (C), 71’ Ferrari (L), 77’ Climi (C). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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